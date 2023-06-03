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RFT
$RFT was launched by Hayato, a top whale in BSC; he loves meme coins and became rich by investing in meme coins. 0% Tax, renounced ownership, totally safe.
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RFT
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