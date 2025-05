GNESS

Gameness is an AI-powered data infrastructure superapp offering tournaments, personalized experiences, and a loyalty ecosystem driven by innovation and community engagement.

ชื่อGNESS

อันดับNo.5374

มูลค่าตลาด$0.00

มูลค่าตลาดเต็มที่$0.00

ส่วนแบ่งการตลาด%

ปริมาณการเทรด/มูลค่าตลาด (24 ชม.)0.00%

แหล่งจ่ายหมุนเวียน0

อุปทานสูงสุด500,000,000

อุปทานรวม500,000,000

อัตราการไหลเวียน0%

วันที่ออก--

ราคาที่สินทรัพย์ถูกออกครั้งแรก--

สูงสุดตลอดกาล0.40314472508478516,2025-05-09

ราคาต่ำสุด0.001614605813718345,2025-05-20

บล็อกเชนสาธารณะBSC

การแนะนำGameness is an AI-powered data infrastructure superapp offering tournaments, personalized experiences, and a loyalty ecosystem driven by innovation and community engagement.

ภาคส่วน

โซเชียลมีเดีย

etfindex:mc_etfindex_sourceข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้มาโดย cmc ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน