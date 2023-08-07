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FINU
Fomo Inu is a meme-inspired cryptocurrency that aims to provide a unique and innovative solution to the cryptocurrency market. It is designed to be a utility token that powers the meme coin community on our launchpad platform.
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