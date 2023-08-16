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ELMO
ElmoERC offers a deflationary position through direct burns to the 0000 wallet. Through utility, use-case and accessibility, our core value is to provide a long-term benefit for our holders.
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