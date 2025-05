EARTHMETA

EarthMeta is a decentralized metaverse that tokenizes the Earth into tradable NFT cities. Users can buy, trade, and manage virtual cities, earning tax rewards.

ชื่อEARTHMETA

อันดับNo.852

มูลค่าตลาด$0.00

มูลค่าตลาดเต็มที่$0.00

ส่วนแบ่งการตลาด%

ปริมาณการเทรด/มูลค่าตลาด (24 ชม.)0.01%

แหล่งจ่ายหมุนเวียน1,437,539,666.67

อุปทานสูงสุด2,100,000,000

อุปทานรวม2,100,000,000

อัตราการไหลเวียน0.6845%

วันที่ออก--

ราคาที่สินทรัพย์ถูกออกครั้งแรก--

สูงสุดตลอดกาล0.9930863881137821,2024-11-30

ราคาต่ำสุด0.013193198538408337,2025-04-16

บล็อกเชนสาธารณะMATIC

