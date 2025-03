CHC

ChillCoin CHC is a meme character that's all about being super relaxed and not caring much about anything. His whole vibe is “lowkey” — meaning he's calm, casual, and doesn't make a big deal about stuff.

ชื่อCHC

อุปทานสูงสุด100,000,000

เวลาออก--

อุปทานหมุนเวียน--

ราคาออก--