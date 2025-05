BFTOKEN

BOSS FIGHTERS is a fast paced multiplayer action game blending Web2 accessibility with Web3 ownership. One player controls a giant Boss, while others team up as Fighters in fun & chaotic battles.

ชื่อBFTOKEN

อันดับNo.2117

มูลค่าตลาด$0.00

มูลค่าตลาดเต็มที่$0.00

ส่วนแบ่งการตลาด%

ปริมาณการเทรด/มูลค่าตลาด (24 ชม.)1.92%

แหล่งจ่ายหมุนเวียน31,931,109.3885

อุปทานสูงสุด1,000,000,000

อุปทานรวม1,000,000,000

อัตราการไหลเวียน0.0319%

วันที่ออก--

ราคาที่สินทรัพย์ถูกออกครั้งแรก--

สูงสุดตลอดกาล0.08334376693291244,2025-05-07

ราคาต่ำสุด0.021299593565281095,2025-05-25

บล็อกเชนสาธารณะETH

ภาคส่วน

โซเชียลมีเดีย

