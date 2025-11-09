ZooKeeper Pris (ZOO)
Livepriset för ZooKeeper (ZOO) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ZOO till USD är-- per ZOO.
ZooKeeper rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 214,933, med ett cirkulerande utbud på 470.68M ZOO. Under de senaste 24 timmarna handlades ZOO mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.39793, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.
I kortsiktigt resultat, rörde sig ZOO med -0.05% under den senaste timmen och -6.12% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för ZooKeeper är $ 214.93K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ZOO är 470.68M, med ett totalt utbud på 485769338.4215991. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 221.82K.
Under dagen var prisförändringen på ZooKeeper till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på ZooKeeper till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på ZooKeeper till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på ZooKeeper till USD $ 0.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ 0
|--
|30 dagar
|$ 0
|-22.63%
|60 dagar
|$ 0
|-32.97%
|90 dagar
|$ 0
|--
År 2040 skulle priset på ZooKeeper potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
Zookeeper will provide a dual farming experience while embracing the popular crypto trend of NFTs. The project will complement another existing Wanchain Dapp: Wanswap (www.wanswap.finance); thus greatly augmenting liquidity. However, Zookeeper will have its own utility token ($ZOO) distributed as farming rewards to Wanswap Liquidity Providers (LPs), who stake their WSLP (Wan Swap Liquidity Provider tokens).
All this makes ZooKeeper a unique gamified yield farming Dapp with profit potential and gaming fun.
Features : DUALFARMING In Zookeeper, the notion of dual farming is introduced which allows the user to farm zoo tokens and wasp tokens (on selected pools) due to the partnership with WanSwap. OPTIONAL LOCK FARMING ZooKeeper offers users the possibility of increasing yield farming rewards by using the optional lock period function available for each pool. The longer the period chosen, the more rewards will be given. ATTACH NFT BOOST CARDS Extra NFT boost cards are available on ZooKeeper. This unique ability in the crypto market will allow each user to both reduce the locktime and increase rewards. NFT TRADING All NFTs have a possibility to be used or sold in the market section. Selling NFT’s can be done in several cryptocurrencies available on ZooKeeper. GOVERNANCE ZooKeeper Community will have access to a voting system that will be reviewed by the ZooKeeper team before implementation. BURN MECHANIC ZooKeeper has integrated different burning mechanics on its platform to reduce the max supply of ZOO Token.
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.