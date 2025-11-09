BörsDEX+
Livepriset för ZooKeeper idag är 0 USD.ZOO börsvärdet är 214,933 USD. Följ prisuppdateringar för ZOO till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om ZOO

ZOO prisinformation

Vad är ZOO

ZOO officiell webbplats

ZOO tokenomics

ZOO Prisförutsägelse

ZooKeeper Logotyp

ZooKeeper Pris (ZOO)

Onoterad

1 ZOO-till-USD pris i realtid:

$0.00045671
$0.00045671
0.00%1D
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
ZooKeeper (ZOO) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:08:14 (UTC+8)

ZooKeeper Pris idag

Livepriset för ZooKeeper (ZOO) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ZOO till USD är-- per ZOO.

ZooKeeper rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 214,933, med ett cirkulerande utbud på 470.68M ZOO. Under de senaste 24 timmarna handlades ZOO mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.39793, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ZOO med -0.05% under den senaste timmen och -6.12% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

ZooKeeper (ZOO) Marknadsinformation

$ 214.93K
$ 214.93K

--
--

$ 221.82K
$ 221.82K

470.68M
470.68M

485,769,338.4215991
485,769,338.4215991

Det aktuella börsvärdet för ZooKeeper är $ 214.93K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ZOO är 470.68M, med ett totalt utbud på 485769338.4215991. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 221.82K.

ZooKeeper Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.39793
$ 0.39793

$ 0
$ 0

-0.05%

--

-6.12%

-6.12%

ZooKeeper (ZOO) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på ZooKeeper till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på ZooKeeper till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på ZooKeeper till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på ZooKeeper till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0--
30 dagar$ 0-22.63%
60 dagar$ 0-32.97%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för ZooKeeper

ZooKeeper (ZOO) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ZOO $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
ZooKeeper (ZOO) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på ZooKeeper potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vad är ZooKeeper (ZOO)

Zookeeper will provide a dual farming experience while embracing the popular crypto trend of NFTs. The project will complement another existing Wanchain Dapp: Wanswap (www.wanswap.finance); thus greatly augmenting liquidity. However, Zookeeper will have its own utility token ($ZOO) distributed as farming rewards to Wanswap Liquidity Providers (LPs), who stake their WSLP (Wan Swap Liquidity Provider tokens).

All this makes ZooKeeper a unique gamified yield farming Dapp with profit potential and gaming fun.

Features : DUALFARMING In Zookeeper, the notion of dual farming is introduced which allows the user to farm zoo tokens and wasp tokens (on selected pools) due to the partnership with WanSwap. OPTIONAL LOCK FARMING ZooKeeper offers users the possibility of increasing yield farming rewards by using the optional lock period function available for each pool. The longer the period chosen, the more rewards will be given. ATTACH NFT BOOST CARDS Extra NFT boost cards are available on ZooKeeper. This unique ability in the crypto market will allow each user to both reduce the locktime and increase rewards. NFT TRADING All NFTs have a possibility to be used or sold in the market section. Selling NFT’s can be done in several cryptocurrencies available on ZooKeeper. GOVERNANCE ZooKeeper Community will have access to a voting system that will be reviewed by the ZooKeeper team before implementation. BURN MECHANIC ZooKeeper has integrated different burning mechanics on its platform to reduce the max supply of ZOO Token.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för.

ZooKeeper (ZOO) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om ZooKeeper

Hur mycket kommer 1 ZooKeeper att vara värd år 2030?
Om ZooKeeper skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella ZooKeeper-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:08:14 (UTC+8)

ZooKeeper (ZOO) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om ZooKeeper

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2978

$0.0570

$0.0035000

$0.00004560

$0.0000015667

$0.04750

$0.000000001934

