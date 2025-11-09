ZeroTrust Pris idag

Livepriset för ZeroTrust (ZERØ) idag är $ 0.00542016, med en förändring på 17.41% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ZERØ till USD är$ 0.00542016 per ZERØ.

ZeroTrust rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,998,424, med ett cirkulerande utbud på 367.74M ZERØ. Under de senaste 24 timmarna handlades ZERØ mellan $ 0.00517305 (lägsta) och $ 0.00659866 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01017111, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00134542.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ZERØ med -1.22% under den senaste timmen och -32.66% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

ZeroTrust (ZERØ) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 2.00M$ 2.00M $ 2.00M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 5.43M$ 5.43M $ 5.43M Cirkulationsutbud 367.74M 367.74M 367.74M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

