Livepriset för Yourself (YOURSELF) idag är --, med en förändring på 10.90% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för YOURSELF till USD är-- per YOURSELF.
Yourself rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 134,732, med ett cirkulerande utbud på 999.44M YOURSELF. Under de senaste 24 timmarna handlades YOURSELF mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00146841, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.
I kortsiktigt resultat, rörde sig YOURSELF med +0.29% under den senaste timmen och -55.13% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för Yourself är $ 134.73K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av YOURSELF är 999.44M, med ett totalt utbud på 999441163.2050835. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 134.73K.
Under dagen var prisförändringen på Yourself till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Yourself till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Yourself till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Yourself till USD $ 0.
År 2040 skulle priset på Yourself potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
You are the product. Your mind is the tech. Long the most undervalued asset to exist, your true potential. The more you believe, the more valuable you become. Everyone comes in with a different level of self belief. But everyone has a desire to increase it. Whatever yours currently is, consider Yourself as a personal experiment
Start by believing in Yourself just enough to where it feels safe to you. Then allow your mind to lean into a bit of discomfort. Visualize what your reality would look like if you were to actualize your full potential
Let your imagination run wild. Feel the doubt start to creep in. But don't try to run away. Sit with the emotion. Tell your subconscious that you are actually capable of achieving your dreams. That if you can see it in your head, you can be it in your life
There will be days where you'll want to give up. To retreat back to what's familiar. Your only job with this experiment is to stay the course. Embrace the early volatility of your self belief. Consistently choose to not give up despite your false self telling you that you're not meant for greatness
Then just see what happens. Can you make it a week? Months? Years? How could you actually look, think, and feel if you finally committed to betting on Yourself?
Are you willing to hold strong and find out?
