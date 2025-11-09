BörsDEX+
Livepriset för Yourself idag är 0 USD.YOURSELF börsvärdet är 134,732 USD. Följ prisuppdateringar för YOURSELF till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Yourself idag är 0 USD.YOURSELF börsvärdet är 134,732 USD. Följ prisuppdateringar för YOURSELF till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om YOURSELF

YOURSELF prisinformation

Vad är YOURSELF

YOURSELF officiell webbplats

YOURSELF tokenomics

YOURSELF Prisförutsägelse

Yourself Logotyp

Yourself Pris (YOURSELF)

Onoterad

1 YOURSELF-till-USD pris i realtid:

$0.00013479
+10.90%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Yourself (YOURSELF) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:06:58 (UTC+8)

Yourself Pris idag

Livepriset för Yourself (YOURSELF) idag är --, med en förändring på 10.90% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för YOURSELF till USD är-- per YOURSELF.

Yourself rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 134,732, med ett cirkulerande utbud på 999.44M YOURSELF. Under de senaste 24 timmarna handlades YOURSELF mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00146841, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig YOURSELF med +0.29% under den senaste timmen och -55.13% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Yourself (YOURSELF) Marknadsinformation

$ 134.73K
--
$ 134.73K
999.44M
999,441,163.2050835
Det aktuella börsvärdet för Yourself är $ 134.73K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av YOURSELF är 999.44M, med ett totalt utbud på 999441163.2050835. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 134.73K.

Yourself Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0
$ 0.00146841
$ 0
+0.29%

+10.90%

-55.13%

-55.13%

Yourself (YOURSELF) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Yourself till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Yourself till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Yourself till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Yourself till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0+10.90%
30 dagar$ 0-81.62%
60 dagar$ 0-78.79%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Yourself

Yourself (YOURSELF) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för YOURSELF $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Yourself (YOURSELF) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Yourself potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Yourself kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för YOURSELF prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Yourself Price Prediction.

Vad är Yourself (YOURSELF)

You are the product. Your mind is the tech. Long the most undervalued asset to exist, your true potential. The more you believe, the more valuable you become. Everyone comes in with a different level of self belief. But everyone has a desire to increase it. Whatever yours currently is, consider Yourself as a personal experiment

Start by believing in Yourself just enough to where it feels safe to you. Then allow your mind to lean into a bit of discomfort. Visualize what your reality would look like if you were to actualize your full potential

Let your imagination run wild. Feel the doubt start to creep in. But don't try to run away. Sit with the emotion. Tell your subconscious that you are actually capable of achieving your dreams. That if you can see it in your head, you can be it in your life

There will be days where you'll want to give up. To retreat back to what's familiar. Your only job with this experiment is to stay the course. Embrace the early volatility of your self belief. Consistently choose to not give up despite your false self telling you that you're not meant for greatness

Then just see what happens. Can you make it a week? Months? Years? How could you actually look, think, and feel if you finally committed to betting on Yourself?

Are you willing to hold strong and find out?

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Yourself (YOURSELF) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Yourself

Hur mycket kommer 1 Yourself att vara värd år 2030?
Om Yourself skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Yourself-priser och förväntad avkastning.
Yourself (YOURSELF) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.