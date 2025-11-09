Yield Protocol Pris idag

Livepriset för Yield Protocol (YIELD) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för YIELD till USD är-- per YIELD.

Yield Protocol rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 40,422, med ett cirkulerande utbud på 71.45M YIELD. Under de senaste 24 timmarna handlades YIELD mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.547757, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig YIELD med -- under den senaste timmen och -3.14% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Yield Protocol (YIELD) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 40.42K$ 40.42K $ 40.42K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 79.58K$ 79.58K $ 79.58K Cirkulationsutbud 71.45M 71.45M 71.45M Totalt utbud 140,661,635.5775238 140,661,635.5775238 140,661,635.5775238

