XMEME Pris idag

Livepriset för XMEME (XMEME) idag är $ 0.00000781, med en förändring på 0.45% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för XMEME till USD är$ 0.00000781 per XMEME.

XMEME rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 780,875, med ett cirkulerande utbud på 100.00B XMEME. Under de senaste 24 timmarna handlades XMEME mellan $ 0.00000774 (lägsta) och $ 0.00000787 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00001789, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000703.

I kortsiktigt resultat, rörde sig XMEME med -- under den senaste timmen och -16.44% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

XMEME (XMEME) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 780.88K$ 780.88K $ 780.88K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 780.88K$ 780.88K $ 780.88K Cirkulationsutbud 100.00B 100.00B 100.00B Totalt utbud 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för XMEME är $ 780.88K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av XMEME är 100.00B, med ett totalt utbud på 100000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 780.88K.