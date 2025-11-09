WUFF Pris idag

Livepriset för WUFF (WUFF) idag är $ 0.00029175, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WUFF till USD är$ 0.00029175 per WUFF.

WUFF rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 278,614, med ett cirkulerande utbud på 954.99M WUFF. Under de senaste 24 timmarna handlades WUFF mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00334803, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00021319.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WUFF med -- under den senaste timmen och -17.21% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

WUFF (WUFF) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 278.61K$ 278.61K $ 278.61K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 278.61K$ 278.61K $ 278.61K Cirkulationsutbud 954.99M 954.99M 954.99M Totalt utbud 954,991,552.0260036 954,991,552.0260036 954,991,552.0260036

