Livepriset för WOLFI (WOLFI) idag är $ 0.00006722, med en förändring på 7.24% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WOLFI till USD är$ 0.00006722 per WOLFI.

WOLFI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 671,305, med ett cirkulerande utbud på 10.00B WOLFI. Under de senaste 24 timmarna handlades WOLFI mellan $ 0.00006711 (lägsta) och $ 0.00007356 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00191356, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000033.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WOLFI med -0.63% under den senaste timmen och -12.83% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

WOLFI (WOLFI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 671.31K$ 671.31K $ 671.31K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 671.31K$ 671.31K $ 671.31K Cirkulationsutbud 10.00B 10.00B 10.00B Totalt utbud 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

