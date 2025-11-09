Will Pris idag

Livepriset för Will (WILL) idag är $ 0.00001158, med en förändring på 3.99% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WILL till USD är$ 0.00001158 per WILL.

Will rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 11,572.28, med ett cirkulerande utbud på 1.00B WILL. Under de senaste 24 timmarna handlades WILL mellan $ 0.00001118 (lägsta) och $ 0.00001224 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00065666, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00001056.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WILL med -1.17% under den senaste timmen och -69.86% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Will (WILL) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 11.57K$ 11.57K $ 11.57K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 11.57K$ 11.57K $ 11.57K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

