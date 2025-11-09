WAVE Pris idag

Livepriset för WAVE (WAV) idag är --, med en förändring på 0.62% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WAV till USD är-- per WAV.

WAVE rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 74,876, med ett cirkulerande utbud på 322.68M WAV. Under de senaste 24 timmarna handlades WAV mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.02539264, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WAV med +0.78% under den senaste timmen och -7.58% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

WAVE (WAV) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 74.88K$ 74.88K $ 74.88K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 232.04K$ 232.04K $ 232.04K Cirkulationsutbud 322.68M 322.68M 322.68M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

