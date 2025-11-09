VUSD Pris idag

Livepriset för VUSD (VUSD) idag är $ 1.001, med en förändring på 0.55% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VUSD till USD är$ 1.001 per VUSD.

VUSD rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,556,586, med ett cirkulerande utbud på 1.56M VUSD. Under de senaste 24 timmarna handlades VUSD mellan $ 0.998963 (lägsta) och $ 1.009 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.044, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.956466.

I kortsiktigt resultat, rörde sig VUSD med -0.00% under den senaste timmen och +0.09% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

VUSD (VUSD) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M Cirkulationsutbud 1.56M 1.56M 1.56M Totalt utbud 1,555,362.413672371 1,555,362.413672371 1,555,362.413672371

