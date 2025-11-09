BörsDEX+
Livepriset för VR1 idag är 0.00001306 USD.VR1 börsvärdet är 8,739.35 USD. Följ prisuppdateringar för VR1 till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om VR1

VR1 prisinformation

Vad är VR1

VR1 whitepaper

VR1 officiell webbplats

VR1 tokenomics

VR1 Prisförutsägelse

VR1 Logotyp

VR1 Pris (VR1)

Onoterad

1 VR1-till-USD pris i realtid:

--
----
-3.30%1D
VR1 (VR1) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 12:45:44 (UTC+8)

VR1 Pris idag

Livepriset för VR1 (VR1) idag är $ 0.00001306, med en förändring på 3.39% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VR1 till USD är$ 0.00001306 per VR1.

VR1 rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 8,739.35, med ett cirkulerande utbud på 669.03M VR1. Under de senaste 24 timmarna handlades VR1 mellan $ 0.00001293 (lägsta) och $ 0.00001357 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.03718439, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000888.

I kortsiktigt resultat, rörde sig VR1 med +0.79% under den senaste timmen och +22.86% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

VR1 (VR1) Marknadsinformation

Det aktuella börsvärdet för VR1 är $ 8.74K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av VR1 är 669.03M, med ett totalt utbud på 978232472.7958254. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 12.78K.

VR1 Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
högsta under 24-timmar

+0.79%

-3.38%

+22.86%

+22.86%

VR1 (VR1) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på VR1 till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på VR1 till USD $ -0.0000001165.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på VR1 till USD $ -0.0000116216.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på VR1 till USD $ -0.00011769820278789354.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-3.38%
30 dagar$ -0.0000001165-0.89%
60 dagar$ -0.0000116216-88.98%
90 dagar$ -0.00011769820278789354-90.01%

Prisförutsägelse för VR1

VR1 (VR1) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för VR1 $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
VR1 (VR1) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på VR1 potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som VR1 kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för VR1 prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på VR1 Price Prediction.

Vad är VR1 (VR1)

VR1 Token is the ultimate gaming cryptocurrency built on the lightning-fast Solana blockchain, powering the VR1 Arcade ecosystem and next-gen gaming experiences. With a massive 10,000 sq. ft. VR gaming facility already thriving in Meridian, Idaho—and more locations in the pipeline across the USA—VR1 is redefining the future of Esports, GameFi, and Play-to-Earn (P2E).

Designed for seamless transactions, real rewards, and player-driven governance, VR1 fuels immersive gaming, esports tournaments, and live competitions where players can win big—from digital assets to VR1 tokens.

Our vision? To make VR1 the #1 gaming token, pioneering a sustainable P2E revolution through Esports, GameFi, and real-world gaming facilities. With low fees, high-speed transactions, and true digital ownership, VR1 is set to change the game—literally.

Play. Earn. Own. Welcome to the future of gaming.

Folk frågar också: Andra frågor om VR1

Hur mycket kommer 1 VR1 att vara värd år 2030?
Om VR1 skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella VR1-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 12:45:44 (UTC+8)

VR1 (VR1) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om VR1

