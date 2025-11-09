VR1 Pris idag

Livepriset för VR1 (VR1) idag är $ 0.00001306, med en förändring på 3.39% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VR1 till USD är$ 0.00001306 per VR1.

VR1 rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 8,739.35, med ett cirkulerande utbud på 669.03M VR1. Under de senaste 24 timmarna handlades VR1 mellan $ 0.00001293 (lägsta) och $ 0.00001357 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.03718439, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000888.

I kortsiktigt resultat, rörde sig VR1 med +0.79% under den senaste timmen och +22.86% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

VR1 (VR1) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 8.74K$ 8.74K $ 8.74K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 12.78K$ 12.78K $ 12.78K Cirkulationsutbud 669.03M 669.03M 669.03M Totalt utbud 978,232,472.7958254 978,232,472.7958254 978,232,472.7958254

Det aktuella börsvärdet för VR1 är $ 8.74K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av VR1 är 669.03M, med ett totalt utbud på 978232472.7958254. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 12.78K.