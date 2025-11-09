VOLT Pris idag

Livepriset för VOLT (XVM) idag är $ 0.00280522, med en förändring på 3.76% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för XVM till USD är$ 0.00280522 per XVM.

VOLT rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 2,804,849, med ett cirkulerande utbud på 999.87M XVM. Under de senaste 24 timmarna handlades XVM mellan $ 0.00263298 (lägsta) och $ 0.00309941 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.078437, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00145538.

I kortsiktigt resultat, rörde sig XVM med -0.58% under den senaste timmen och -21.59% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

VOLT (XVM) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 2.80M$ 2.80M $ 2.80M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.80M$ 2.80M $ 2.80M Cirkulationsutbud 999.87M 999.87M 999.87M Totalt utbud 999,867,620.971578 999,867,620.971578 999,867,620.971578

Det aktuella börsvärdet för VOLT är $ 2.80M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av XVM är 999.87M, med ett totalt utbud på 999867620.971578. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.80M.