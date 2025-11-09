Visual Workflow AI Pris idag

Livepriset för Visual Workflow AI (FLOWAI) idag är $ 0.00001696, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FLOWAI till USD är$ 0.00001696 per FLOWAI.

Visual Workflow AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 16,140.36, med ett cirkulerande utbud på 951.45M FLOWAI. Under de senaste 24 timmarna handlades FLOWAI mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00014895, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00001582.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FLOWAI med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Visual Workflow AI (FLOWAI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 16.14K$ 16.14K $ 16.14K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 16.78K$ 16.78K $ 16.78K Cirkulationsutbud 951.45M 951.45M 951.45M Totalt utbud 989,425,498.137019 989,425,498.137019 989,425,498.137019

