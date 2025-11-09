V2EX Pris idag

Livepriset för V2EX (V2EX) idag är $ 0.00318339, med en förändring på 2.89% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för V2EX till USD är$ 0.00318339 per V2EX.

V2EX rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 3,183,384, med ett cirkulerande utbud på 1000.00M V2EX. Under de senaste 24 timmarna handlades V2EX mellan $ 0.00309259 (lägsta) och $ 0.00328948 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01572952, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00252121.

I kortsiktigt resultat, rörde sig V2EX med +0.32% under den senaste timmen och -45.49% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

V2EX (V2EX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 3.18M$ 3.18M $ 3.18M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 3.18M$ 3.18M $ 3.18M Cirkulationsutbud 1000.00M 1000.00M 1000.00M Totalt utbud 999,999,278.658801 999,999,278.658801 999,999,278.658801

