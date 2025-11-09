BörsDEX+
Livepriset för USX idag är 0.999538 USD.USX börsvärdet är 275,204,419 USD. Följ prisuppdateringar för USX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

$0.99954
0.00%1D
USX (USX) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:55:38 (UTC+8)

USX Pris idag

Livepriset för USX (USX) idag är $ 0.999538, med en förändring på 0.03% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för USX till USD är$ 0.999538 per USX.

USX rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 275,204,419, med ett cirkulerande utbud på 275.33M USX. Under de senaste 24 timmarna handlades USX mellan $ 0.998703 (lägsta) och $ 1.002 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.017, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.998665.

I kortsiktigt resultat, rörde sig USX med -0.00% under den senaste timmen och -0.07% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

USX (USX) Marknadsinformation

$ 275.20M
--
$ 275.20M
275.33M
275,332,120.73386
Det aktuella börsvärdet för USX är $ 275.20M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av USX är 275.33M, med ett totalt utbud på 275332120.73386. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 275.20M.

USX Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.998703
lägsta under 24-timmar
$ 1.002
högsta under 24-timmar

$ 0.998703
$ 1.002
$ 1.017
$ 0.998665
-0.00%

+0.03%

-0.07%

-0.07%

USX (USX) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på USX till USD $ +0.00030103.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på USX till USD $ -0.0007462550.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på USX till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på USX till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00030103+0.03%
30 dagar$ -0.0007462550-0.07%
60 dagar$ 0--
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för USX

USX (USX) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för USX $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
USX (USX) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på USX potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som USX kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för USX prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på USX Price Prediction.

Vad är USX (USX)

USX is a Solana-based stablecoin designed to provide a secure, efficient, and transparent digital dollar for both institutional and retail users. It is created through over-collateralization with leading stablecoins, ensuring that every USX in circulation is backed 1:1 with assets like USDT or USDC. Unlike legacy stablecoins that simply hold reserves, USX is built to integrate directly into the broader DeFi ecosystem, where it acts as a core liquidity layer for trading, lending, and payments. Its purpose is to offer a dollar-pegged asset that can move at the speed and scale of Solana while maintaining reliability for settlements and financial transactions. By combining stability with seamless composability, USX serves as a foundational building block for protocols, payment processors, and institutions seeking trusted dollar liquidity in the crypto economy.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för.

Folk frågar också: Andra frågor om USX

Hur mycket kommer 1 USX att vara värd år 2030?
Om USX skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella USX-priser och förväntad avkastning.
USX (USX) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om USX

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.