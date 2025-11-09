USX Pris (USX)
Livepriset för USX (USX) idag är $ 0.999538, med en förändring på 0.03% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för USX till USD är$ 0.999538 per USX.
USX rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 275,204,419, med ett cirkulerande utbud på 275.33M USX. Under de senaste 24 timmarna handlades USX mellan $ 0.998703 (lägsta) och $ 1.002 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.017, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.998665.
I kortsiktigt resultat, rörde sig USX med -0.00% under den senaste timmen och -0.07% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för USX är $ 275.20M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av USX är 275.33M, med ett totalt utbud på 275332120.73386. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 275.20M.
Under dagen var prisförändringen på USX till USD $ +0.00030103.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på USX till USD $ -0.0007462550.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på USX till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på USX till USD $ 0.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ +0.00030103
|+0.03%
|30 dagar
|$ -0.0007462550
|-0.07%
|60 dagar
|$ 0
|--
|90 dagar
|$ 0
|--
År 2040 skulle priset på USX potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
USX is a Solana-based stablecoin designed to provide a secure, efficient, and transparent digital dollar for both institutional and retail users. It is created through over-collateralization with leading stablecoins, ensuring that every USX in circulation is backed 1:1 with assets like USDT or USDC. Unlike legacy stablecoins that simply hold reserves, USX is built to integrate directly into the broader DeFi ecosystem, where it acts as a core liquidity layer for trading, lending, and payments. Its purpose is to offer a dollar-pegged asset that can move at the speed and scale of Solana while maintaining reliability for settlements and financial transactions. By combining stability with seamless composability, USX serves as a foundational building block for protocols, payment processors, and institutions seeking trusted dollar liquidity in the crypto economy.
|Tid (UTC+8)
|Typ
|Information
|11-08 07:05:00
|Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
