USIC Pris idag

Livepriset för USIC (USI) idag är $ 0.00000109, med en förändring på 2.72% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för USI till USD är$ 0.00000109 per USI.

USIC rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 109,089, med ett cirkulerande utbud på 100.00B USI. Under de senaste 24 timmarna handlades USI mellan $ 0.00000106 (lägsta) och $ 0.00000113 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00000366, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig USI med +2.22% under den senaste timmen och -9.32% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

USIC (USI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 109.09K$ 109.09K $ 109.09K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 109.09K$ 109.09K $ 109.09K Cirkulationsutbud 100.00B 100.00B 100.00B Totalt utbud 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Det aktuella börsvärdet för USIC är $ 109.09K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av USI är 100.00B, med ett totalt utbud på 99999999999.99998. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 109.09K.