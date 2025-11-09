USDu Pris idag

Livepriset för USDu (USDU) idag är $ 0.999513, med en förändring på 0.02% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för USDU till USD är$ 0.999513 per USDU.

USDu rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 22,335,569, med ett cirkulerande utbud på 22.35M USDU. Under de senaste 24 timmarna handlades USDU mellan $ 0.996947 (lägsta) och $ 1.002 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.018, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.987204.

I kortsiktigt resultat, rörde sig USDU med +0.01% under den senaste timmen och -0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

USDu (USDU) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 22.34M$ 22.34M $ 22.34M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 22.34M$ 22.34M $ 22.34M Cirkulationsutbud 22.35M 22.35M 22.35M Totalt utbud 22,350,743.168396 22,350,743.168396 22,350,743.168396

Det aktuella börsvärdet för USDu är $ 22.34M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av USDU är 22.35M, med ett totalt utbud på 22350743.168396. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 22.34M.