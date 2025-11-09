USDai Pris idag

Livepriset för USDai (USDAI) idag är $ 1.004, med en förändring på 0.10% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för USDAI till USD är$ 1.004 per USDAI.

USDai rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 581,294,338, med ett cirkulerande utbud på 578.43M USDAI. Under de senaste 24 timmarna handlades USDAI mellan $ 1.003 (lägsta) och $ 1.005 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.19, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.769779.

I kortsiktigt resultat, rörde sig USDAI med +0.03% under den senaste timmen och -0.73% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

USDai (USDAI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 581.29M$ 581.29M $ 581.29M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 581.29M$ 581.29M $ 581.29M Cirkulationsutbud 578.43M 578.43M 578.43M Totalt utbud 578,429,998.5914918 578,429,998.5914918 578,429,998.5914918

