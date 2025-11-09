Uranus DEX Pris idag

Livepriset för Uranus DEX (URA) idag är --, med en förändring på 0.24% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för URA till USD är-- per URA.

Uranus DEX rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 955,650, med ett cirkulerande utbud på 999.90M URA. Under de senaste 24 timmarna handlades URA mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00970236, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig URA med +1.25% under den senaste timmen och -30.76% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Uranus DEX (URA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 955.65K$ 955.65K $ 955.65K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 955.65K$ 955.65K $ 955.65K Cirkulationsutbud 999.90M 999.90M 999.90M Totalt utbud 999,904,597.563838 999,904,597.563838 999,904,597.563838

