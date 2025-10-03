Utforska Universal BTC(UNIBTC) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om UNIBTC-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Universal BTC(UNIBTC) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om UNIBTC-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

MEXC Exchange / Kryptopris / Universal BTC (UNIBTC) / Tokenomik / Universal BTC (UNIBTC) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Universal BTC(UNIBTC), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Universal BTC (UNIBTC) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Universal BTC(UNIBTC), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 223.10M $ 223.10M $ 223.10M Totalt utbud: $ 1.87K $ 1.87K $ 1.87K Cirkulerande utbud $ 1.87K $ 1.87K $ 1.87K FDV (värdering efter full utspädning): $ 223.10M $ 223.10M $ 223.10M Högsta någonsin: $ 124,390 $ 124,390 $ 124,390 Lägsta någonsin: $ 35,703 $ 35,703 $ 35,703 Aktuellt pris: $ 119,356 $ 119,356 $ 119,356 Läs mer om priset på Universal BTC(UNIBTC) Köp UNIBTC nu! Universal BTC (UNIBTC) Information A brand new restaking protocol that accepts wrapped BTC tokens in partnership with the BTC staking protocol Babylon chain. The wBTC token on the Ethereum blockchain is supported, allowing all wBTC token holders to enjoy both yield on staking BTC tokens and the security of the Ethereum network. The need for BTC holders to earn yield while safely holding their BTC tokens has been long recognized. The market is anticipating Babylon's Bitcoin Staking Protocol as a prominent solution. While Babylon is designed for restaking on top of the BTC blockchain network, there is also interest in solutions for BTC-pegged tokens like wBTC, BTCB, or other wrapped BTC tokens, rather than just native BTC tokens. Bedrock's uniBTC provides an innovative restaking solution for wBTC holders to earn BTC restaking rewards without redeeming wBTC. It maintains the high security standards of the Ethereum blockchain, with the entire staking/unstaking process protected by multiple rounds of audited smart contracts. With Bedrock's extensive experience in developing various liquid staking and liquid restaking products, uniBTC offers a viable option for users of wrapped BTC tokens to earn multiple rewards by simply minting their wrapped BTC tokens into uniBTC. A brand new restaking protocol that accepts wrapped BTC tokens in partnership with the BTC staking protocol Babylon chain. Bedrock's uniBTC provides an innovative restaking solution for wBTC holders to earn BTC restaking rewards without redeeming wBTC. It maintains the high security standards of the Ethereum blockchain, with the entire staking/unstaking process protected by multiple rounds of audited smart contracts. With Bedrock's extensive experience in developing various liquid staking and liquid restaking products, uniBTC offers a viable option for users of wrapped BTC tokens to earn multiple rewards by simply minting their wrapped BTC tokens into uniBTC. Officiell webbplats: https://www.bedrock.technology/ Whitepaper: https://docs.bedrock.technology/ With Bedrock's extensive experience in developing various liquid staking and liquid restaking products, uniBTC offers a viable option for users of wrapped BTC tokens to earn multiple rewards by simply minting their wrapped BTC tokens into uniBTC. Officiell webbplats: https://www.bedrock.technology/ Whitepaper: https://docs.bedrock.technology/ Universal BTC (UNIBTC) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Universal BTC (UNIBTC) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet UNIBTC-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många UNIBTC-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. 