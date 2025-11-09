Unit Pump Pris idag

Livepriset för Unit Pump (UPUMP) idag är $ 0.00374223, med en förändring på 8.55% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för UPUMP till USD är$ 0.00374223 per UPUMP.

Unit Pump rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 119,384,038, med ett cirkulerande utbud på 31.90B UPUMP. Under de senaste 24 timmarna handlades UPUMP mellan $ 0.00366359 (lägsta) och $ 0.00417283 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00878431, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00228745.

I kortsiktigt resultat, rörde sig UPUMP med +0.20% under den senaste timmen och -19.71% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Unit Pump (UPUMP) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 119.38M$ 119.38M $ 119.38M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 3.74B$ 3.74B $ 3.74B Cirkulationsutbud 31.90B 31.90B 31.90B Totalt utbud 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

