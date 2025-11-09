Unit Plasma Pris idag

Livepriset för Unit Plasma (UXPL) idag är $ 0.29405, med en förändring på 12.69% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för UXPL till USD är$ 0.29405 per UXPL.

Unit Plasma rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 105,876,853, med ett cirkulerande utbud på 360.06M UXPL. Under de senaste 24 timmarna handlades UXPL mellan $ 0.284646 (lägsta) och $ 0.343754 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.57, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.228128.

I kortsiktigt resultat, rörde sig UXPL med -1.12% under den senaste timmen och -2.80% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Unit Plasma (UXPL) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 105.88M$ 105.88M $ 105.88M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.94B$ 2.94B $ 2.94B Cirkulationsutbud 360.06M 360.06M 360.06M Totalt utbud 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

