Unchained Pris idag

Livepriset för Unchained (UNCHAINED) idag är $ 0.00005823, med en förändring på 2.88% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för UNCHAINED till USD är$ 0.00005823 per UNCHAINED.

Unchained rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 58,220, med ett cirkulerande utbud på 999.91M UNCHAINED. Under de senaste 24 timmarna handlades UNCHAINED mellan $ 0.00005678 (lägsta) och $ 0.00006033 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00098023, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0000385.

I kortsiktigt resultat, rörde sig UNCHAINED med -0.30% under den senaste timmen och -34.51% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Unchained (UNCHAINED) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 58.22K$ 58.22K $ 58.22K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 58.22K$ 58.22K $ 58.22K Cirkulationsutbud 999.91M 999.91M 999.91M Totalt utbud 999,907,427.0 999,907,427.0 999,907,427.0

