UGGO Pris idag

Livepriset för UGGO (UGGO) idag är --, med en förändring på 1.70% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för UGGO till USD är-- per UGGO.

UGGO rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 20,111, med ett cirkulerande utbud på 1.00B UGGO. Under de senaste 24 timmarna handlades UGGO mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig UGGO med -- under den senaste timmen och -16.15% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

UGGO (UGGO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 20.11K$ 20.11K $ 20.11K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 20.11K$ 20.11K $ 20.11K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för UGGO är $ 20.11K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av UGGO är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 20.11K.