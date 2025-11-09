Tuff Pris idag

Livepriset för Tuff (TUFF) idag är --, med en förändring på 3.97% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TUFF till USD är-- per TUFF.

Tuff rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 28,127, med ett cirkulerande utbud på 999.96M TUFF. Under de senaste 24 timmarna handlades TUFF mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00226927, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TUFF med -- under den senaste timmen och -16.12% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Tuff (TUFF) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 28.13K$ 28.13K $ 28.13K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 28.13K$ 28.13K $ 28.13K Cirkulationsutbud 999.96M 999.96M 999.96M Totalt utbud 999,961,271.972315 999,961,271.972315 999,961,271.972315

