TTAJ Pris idag

Livepriset för TTAJ (TTAJ) idag är $ 0.00262862, med en förändring på 0.35% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TTAJ till USD är$ 0.00262862 per TTAJ.

TTAJ rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 291,563, med ett cirkulerande utbud på 111.00M TTAJ. Under de senaste 24 timmarna handlades TTAJ mellan $ 0.00246556 (lägsta) och $ 0.00273965 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00996565, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00217406.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TTAJ med +0.01% under den senaste timmen och -6.94% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

TTAJ (TTAJ) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 291.56K$ 291.56K $ 291.56K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 291.56K$ 291.56K $ 291.56K Cirkulationsutbud 111.00M 111.00M 111.00M Totalt utbud 111,000,000.0 111,000,000.0 111,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för TTAJ är $ 291.56K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av TTAJ är 111.00M, med ett totalt utbud på 111000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 291.56K.