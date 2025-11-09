Triceps Pris idag

Livepriset för Triceps (TRIX) idag är --, med en förändring på 0.18% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TRIX till USD är-- per TRIX.

Triceps rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 28,058, med ett cirkulerande utbud på 100.00B TRIX. Under de senaste 24 timmarna handlades TRIX mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TRIX med -- under den senaste timmen och -31.89% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Triceps (TRIX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 28.06K$ 28.06K $ 28.06K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 28.06K$ 28.06K $ 28.06K Cirkulationsutbud 100.00B 100.00B 100.00B Totalt utbud 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Triceps är $ 28.06K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av TRIX är 100.00B, med ett totalt utbud på 100000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 28.06K.