TriasLab Pris idag

Livepriset för TriasLab (TRIAS) idag är $ 0.761711, med en förändring på 3.97% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TRIAS till USD är$ 0.761711 per TRIAS.

TriasLab rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 7,617,115, med ett cirkulerande utbud på 10.00M TRIAS. Under de senaste 24 timmarna handlades TRIAS mellan $ 0.700398 (lägsta) och $ 0.833954 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 31.7, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.503927.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TRIAS med -6.74% under den senaste timmen och -4.21% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

TriasLab (TRIAS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 7.62M$ 7.62M $ 7.62M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 7.62M$ 7.62M $ 7.62M Cirkulationsutbud 10.00M 10.00M 10.00M Totalt utbud 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

