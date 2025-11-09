TrendBot Pris idag

Livepriset för TrendBot (TRENDBOT) idag är $ 0.00001417, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TRENDBOT till USD är$ 0.00001417 per TRENDBOT.

TrendBot rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 14,169.35, med ett cirkulerande utbud på 1.00B TRENDBOT. Under de senaste 24 timmarna handlades TRENDBOT mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.02383769, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000388.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TRENDBOT med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

TrendBot (TRENDBOT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 14.17K$ 14.17K $ 14.17K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 14.17K$ 14.17K $ 14.17K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för TrendBot är $ 14.17K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av TRENDBOT är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 14.17K.