Transfidelity Pris idag

Livepriset för Transfidelity (FIDEL) idag är $ 0.351005, med en förändring på 4.01% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FIDEL till USD är$ 0.351005 per FIDEL.

Transfidelity rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 351,005, med ett cirkulerande utbud på 1.00M FIDEL. Under de senaste 24 timmarna handlades FIDEL mellan $ 0.34784 (lägsta) och $ 0.373847 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.8633, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.300764.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FIDEL med 0.00% under den senaste timmen och -10.54% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Transfidelity (FIDEL) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 351.01K$ 351.01K $ 351.01K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 351.01K$ 351.01K $ 351.01K Cirkulationsutbud 1.00M 1.00M 1.00M Totalt utbud 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Transfidelity är $ 351.01K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av FIDEL är 1.00M, med ett totalt utbud på 1000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 351.01K.