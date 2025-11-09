Touch Grass Pris idag

Livepriset för Touch Grass (TOUCHGRASS) idag är $ 0.00009866, med en förändring på 3.01% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TOUCHGRASS till USD är$ 0.00009866 per TOUCHGRASS.

Touch Grass rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 97,328, med ett cirkulerande utbud på 986.49M TOUCHGRASS. Under de senaste 24 timmarna handlades TOUCHGRASS mellan $ 0.00009876 (lägsta) och $ 0.00010216 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00012733, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00008083.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TOUCHGRASS med -0.16% under den senaste timmen och -11.89% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Touch Grass (TOUCHGRASS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 97.33K$ 97.33K $ 97.33K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 97.33K$ 97.33K $ 97.33K Cirkulationsutbud 986.49M 986.49M 986.49M Totalt utbud 986,492,733.435949 986,492,733.435949 986,492,733.435949

Det aktuella börsvärdet för Touch Grass är $ 97.33K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av TOUCHGRASS är 986.49M, med ett totalt utbud på 986492733.435949. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 97.33K.