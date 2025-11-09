BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Touch Grass idag är 0.00009866 USD.TOUCHGRASS börsvärdet är 97,328 USD. Följ prisuppdateringar för TOUCHGRASS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Touch Grass idag är 0.00009866 USD.TOUCHGRASS börsvärdet är 97,328 USD. Följ prisuppdateringar för TOUCHGRASS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om TOUCHGRASS

TOUCHGRASS prisinformation

Vad är TOUCHGRASS

TOUCHGRASS officiell webbplats

TOUCHGRASS tokenomics

TOUCHGRASS Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Touch Grass Logotyp

Touch Grass Pris (TOUCHGRASS)

Onoterad

1 TOUCHGRASS-till-USD pris i realtid:

--
----
-3.30%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Touch Grass (TOUCHGRASS) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:50:13 (UTC+8)

Touch Grass Pris idag

Livepriset för Touch Grass (TOUCHGRASS) idag är $ 0.00009866, med en förändring på 3.01% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TOUCHGRASS till USD är$ 0.00009866 per TOUCHGRASS.

Touch Grass rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 97,328, med ett cirkulerande utbud på 986.49M TOUCHGRASS. Under de senaste 24 timmarna handlades TOUCHGRASS mellan $ 0.00009876 (lägsta) och $ 0.00010216 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00012733, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00008083.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TOUCHGRASS med -0.16% under den senaste timmen och -11.89% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Touch Grass (TOUCHGRASS) Marknadsinformation

$ 97.33K
$ 97.33K$ 97.33K

--
----

$ 97.33K
$ 97.33K$ 97.33K

986.49M
986.49M 986.49M

986,492,733.435949
986,492,733.435949 986,492,733.435949

Det aktuella börsvärdet för Touch Grass är $ 97.33K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av TOUCHGRASS är 986.49M, med ett totalt utbud på 986492733.435949. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 97.33K.

Touch Grass Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00009876
$ 0.00009876$ 0.00009876
lägsta under 24-timmar
$ 0.00010216
$ 0.00010216$ 0.00010216
högsta under 24-timmar

$ 0.00009876
$ 0.00009876$ 0.00009876

$ 0.00010216
$ 0.00010216$ 0.00010216

$ 0.00012733
$ 0.00012733$ 0.00012733

$ 0.00008083
$ 0.00008083$ 0.00008083

-0.16%

-3.00%

-11.89%

-11.89%

Touch Grass (TOUCHGRASS) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Touch Grass till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Touch Grass till USD $ -0.0000188036.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Touch Grass till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Touch Grass till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-3.00%
30 dagar$ -0.0000188036-19.05%
60 dagar$ 0--
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Touch Grass

Touch Grass (TOUCHGRASS) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för TOUCHGRASS $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Touch Grass (TOUCHGRASS) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Touch Grass potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Touch Grass kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för TOUCHGRASS prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Touch Grass Price Prediction.

Vad är Touch Grass (TOUCHGRASS)

$TOUCHGRASS is a Solana-based memecoin built on conviction, not convenience. It's a movement for those who chose stillness over noise — the ones who stay indoors, watch the chart, and don't flinch. No sunlight. Just community, memes, and candle-lit A cult-born Solana memecoin for the ones who stayed inside.

$TOUCHGRASS rewards discipline, memes, and conviction.

Just bags, candles, and the promise of sunlight… after the pump.

🌱 Lock in. Touch grass. After the pump.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Touch Grass (TOUCHGRASS) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Touch Grass

Hur mycket kommer 1 Touch Grass att vara värd år 2030?
Om Touch Grass skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Touch Grass-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:50:13 (UTC+8)

Touch Grass (TOUCHGRASS) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Touch Grass

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2950
$0.2950$0.2950

+47.50%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1640
$0.1640$0.1640

+228.00%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0025202
$0.0025202$0.0025202

+260.02%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1640
$0.1640$0.1640

+228.00%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004575
$0.00004575$0.00004575

+132.23%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000015581
$0.0000015581$0.0000015581

+112.76%

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.00840
$0.00840$0.00840

+86.66%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.