ToadzStrategy Pris idag

Livepriset för ToadzStrategy (TOADSTR) idag är $ 0.00055178, med en förändring på 2.65% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TOADSTR till USD är$ 0.00055178 per TOADSTR.

ToadzStrategy rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 522,384, med ett cirkulerande utbud på 948.80M TOADSTR. Under de senaste 24 timmarna handlades TOADSTR mellan $ 0.00054988 (lägsta) och $ 0.00057308 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00603401, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00013523.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TOADSTR med -0.07% under den senaste timmen och -17.82% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

ToadzStrategy (TOADSTR) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 522.38K$ 522.38K $ 522.38K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 522.38K$ 522.38K $ 522.38K Cirkulationsutbud 948.80M 948.80M 948.80M Totalt utbud 948,803,131.0283461 948,803,131.0283461 948,803,131.0283461

Det aktuella börsvärdet för ToadzStrategy är $ 522.38K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av TOADSTR är 948.80M, med ett totalt utbud på 948803131.0283461. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 522.38K.