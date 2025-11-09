TikTrix Pris idag

Livepriset för TikTrix (TRIX) idag är $ 0.03426233, med en förändring på 8.42% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TRIX till USD är$ 0.03426233 per TRIX.

TikTrix rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,220,360, med ett cirkulerande utbud på 152.36M TRIX. Under de senaste 24 timmarna handlades TRIX mellan $ 0.03034131 (lägsta) och $ 0.03566626 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.258948, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0254896.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TRIX med -0.04% under den senaste timmen och -31.91% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

TikTrix (TRIX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 5.22M$ 5.22M $ 5.22M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 68.53M$ 68.53M $ 68.53M Cirkulationsutbud 152.36M 152.36M 152.36M Totalt utbud 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för TikTrix är $ 5.22M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av TRIX är 152.36M, med ett totalt utbud på 2000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 68.53M.