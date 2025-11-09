Tema Pris (TEMA)
Livepriset för Tema (TEMA) idag är $ 0.00010134, med en förändring på 0.51% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TEMA till USD är$ 0.00010134 per TEMA.
Tema rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 101,584, med ett cirkulerande utbud på 999.95M TEMA. Under de senaste 24 timmarna handlades TEMA mellan $ 0.00009894 (lägsta) och $ 0.00010222 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.062646, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00009894.
I kortsiktigt resultat, rörde sig TEMA med -0.42% under den senaste timmen och -21.44% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för Tema är $ 101.58K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av TEMA är 999.95M, med ett totalt utbud på 999948895.94104. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 101.58K.
-0.42%
-0.50%
-21.44%
-21.44%
Under dagen var prisförändringen på Tema till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Tema till USD $ -0.0000638091.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Tema till USD $ -0.0000550904.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Tema till USD $ -0.0001433287343169979.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ 0
|-0.50%
|30 dagar
|$ -0.0000638091
|-62.96%
|60 dagar
|$ -0.0000550904
|-54.36%
|90 dagar
|$ -0.0001433287343169979
|-58.58%
År 2040 skulle priset på Tema potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
$TEMA is the official token representing Tema, the world's most famous raccoon, boasting a massive online following of over 2.7 million on TikTok, 1.7 million on YouTube, and 314,000 on Instagram. This isn't just another meme coin; $TEMA bridges the gap between a globally recognized online personality and the exciting world of Web3, offering a unique investment opportunity tied to a proven, highly engaged audience.
By holding $TEMA, you become part of a vibrant and rapidly growing community built around Tema's captivating content and undeniable charisma. This established fanbase, already deeply connected and engaged, provides a solid foundation for organic growth and long-term community development, setting $TEMA apart from fleeting meme trends. We're not just capitalizing on a viral moment; we're establishing a sustainable ecosystem powered by a pre-existing, massive audience.
Our team is committed to delivering genuine value and building a thriving community beyond the initial excitement of the token launch. The $TEMA roadmap includes, ensuring the token maintains utility and long-term value. This multifaceted approach fosters loyalty and engagement, strengthening the $TEMA ecosystem.
The $TEMA token operates on a system designed to reward holders and promote community growth. To ensure smooth transactions, please use sufficient slippage on exchanges.
Investing in $TEMA is not simply a financial opportunity; it's an investment in a thriving community, built around a beloved online icon. Join us in creating a sustainable and exciting Web3 project where the power of social media influence meets the innovative potential of blockchain technology
