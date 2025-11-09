Tema Pris idag

Livepriset för Tema (TEMA) idag är $ 0.00010134, med en förändring på 0.51% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TEMA till USD är$ 0.00010134 per TEMA.

Tema rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 101,584, med ett cirkulerande utbud på 999.95M TEMA. Under de senaste 24 timmarna handlades TEMA mellan $ 0.00009894 (lägsta) och $ 0.00010222 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.062646, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00009894.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TEMA med -0.42% under den senaste timmen och -21.44% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Tema (TEMA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 101.58K$ 101.58K $ 101.58K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 101.58K$ 101.58K $ 101.58K Cirkulationsutbud 999.95M 999.95M 999.95M Totalt utbud 999,948,895.94104 999,948,895.94104 999,948,895.94104

Det aktuella börsvärdet för Tema är $ 101.58K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av TEMA är 999.95M, med ett totalt utbud på 999948895.94104. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 101.58K.