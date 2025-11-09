Taboshi Pris idag

Livepriset för Taboshi (TABOSHI) idag är $ 14.41, med en förändring på 0.72% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TABOSHI till USD är$ 14.41 per TABOSHI.

Taboshi rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 791,438, med ett cirkulerande utbud på 54.96K TABOSHI. Under de senaste 24 timmarna handlades TABOSHI mellan $ 13.94 (lägsta) och $ 14.7 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 47.25, medan det lägsta priset någonsin var $ 11.74.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TABOSHI med -0.00% under den senaste timmen och -2.96% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Taboshi (TABOSHI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 791.44K$ 791.44K $ 791.44K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.68M$ 2.68M $ 2.68M Cirkulationsutbud 54.96K 54.96K 54.96K Totalt utbud 185,964.0 185,964.0 185,964.0

