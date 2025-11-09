Taboo Pris idag

Livepriset för Taboo (TABOO) idag är --, med en förändring på 1.16% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TABOO till USD är-- per TABOO.

Taboo rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 349,135, med ett cirkulerande utbud på 9.78B TABOO. Under de senaste 24 timmarna handlades TABOO mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.063936, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TABOO med 0.00% under den senaste timmen och -12.28% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Taboo (TABOO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 349.14K$ 349.14K $ 349.14K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 349.14K$ 349.14K $ 349.14K Cirkulationsutbud 9.78B 9.78B 9.78B Totalt utbud 9,782,678,080.0 9,782,678,080.0 9,782,678,080.0

Det aktuella börsvärdet för Taboo är $ 349.14K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av TABOO är 9.78B, med ett totalt utbud på 9782678080.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 349.14K.