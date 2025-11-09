Synthswap Pris idag

Livepriset för Synthswap (SYNTH) idag är $ 0.109651, med en förändring på 3.22% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SYNTH till USD är$ 0.109651 per SYNTH.

Synthswap rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 24,134, med ett cirkulerande utbud på 220.10K SYNTH. Under de senaste 24 timmarna handlades SYNTH mellan $ 0.109722 (lägsta) och $ 0.113739 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 82.91, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.093719.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SYNTH med -0.61% under den senaste timmen och -4.04% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Synthswap (SYNTH) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 24.13K$ 24.13K $ 24.13K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 24.13K$ 24.13K $ 24.13K Cirkulationsutbud 220.10K 220.10K 220.10K Totalt utbud 220,096.0 220,096.0 220,096.0

