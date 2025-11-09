Sus Pris idag

Livepriset för Sus (SUS) idag är --, med en förändring på 0.86% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SUS till USD är-- per SUS.

Sus rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 14,404.75, med ett cirkulerande utbud på 999.51M SUS. Under de senaste 24 timmarna handlades SUS mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00493113, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SUS med -0.66% under den senaste timmen och -15.03% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Sus (SUS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 14.40K$ 14.40K $ 14.40K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 14.40K$ 14.40K $ 14.40K Cirkulationsutbud 999.51M 999.51M 999.51M Totalt utbud 999,514,014.126702 999,514,014.126702 999,514,014.126702

