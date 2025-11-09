Superseed Pris idag

Livepriset för Superseed (SUPR) idag är $ 0.00052472, med en förändring på 3.20% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SUPR till USD är$ 0.00052472 per SUPR.

Superseed rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 780,894, med ett cirkulerande utbud på 1.49B SUPR. Under de senaste 24 timmarna handlades SUPR mellan $ 0.00050746 (lägsta) och $ 0.0005292 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00355003, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00045024.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SUPR med +0.63% under den senaste timmen och -12.61% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Superseed (SUPR) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 780.89K$ 780.89K $ 780.89K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 5.25M$ 5.25M $ 5.25M Cirkulationsutbud 1.49B 1.49B 1.49B Totalt utbud 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

