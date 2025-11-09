SULLY Pris idag

Livepriset för SULLY (SULLY) idag är --, med en förändring på 3.42% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SULLY till USD är-- per SULLY.

SULLY rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 184,673, med ett cirkulerande utbud på 849.83M SULLY. Under de senaste 24 timmarna handlades SULLY mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00134211, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SULLY med -0.08% under den senaste timmen och +14.82% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

SULLY (SULLY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 184.67K$ 184.67K $ 184.67K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 184.67K$ 184.67K $ 184.67K Cirkulationsutbud 849.83M 849.83M 849.83M Totalt utbud 849,834,087.444606 849,834,087.444606 849,834,087.444606

