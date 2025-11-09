Stakecube Pris idag

Livepriset för Stakecube (SCC) idag är $ 0.00582602, med en förändring på 7.76% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SCC till USD är$ 0.00582602 per SCC.

Stakecube rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 95,320, med ett cirkulerande utbud på 16.36M SCC. Under de senaste 24 timmarna handlades SCC mellan $ 0.00511652 (lägsta) och $ 0.00634467 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 3.64, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SCC med +0.18% under den senaste timmen och +6.36% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Stakecube (SCC) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 95.32K$ 95.32K $ 95.32K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 95.34K$ 95.34K $ 95.34K Cirkulationsutbud 16.36M 16.36M 16.36M Totalt utbud 16,364,997.91163954 16,364,997.91163954 16,364,997.91163954

