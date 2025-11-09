BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för SPLASH idag är 0.01591504 USD.SPLASH börsvärdet är 159,392 USD. Följ prisuppdateringar för SPLASH till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för SPLASH idag är 0.01591504 USD.SPLASH börsvärdet är 159,392 USD. Följ prisuppdateringar för SPLASH till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om SPLASH

SPLASH prisinformation

Vad är SPLASH

SPLASH officiell webbplats

SPLASH tokenomics

SPLASH Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

SPLASH Logotyp

SPLASH Pris (SPLASH)

Onoterad

1 SPLASH-till-USD pris i realtid:

$0.01591504
$0.01591504$0.01591504
-1.60%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
SPLASH (SPLASH) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:22:51 (UTC+8)

SPLASH Pris idag

Livepriset för SPLASH (SPLASH) idag är $ 0.01591504, med en förändring på 1.67% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SPLASH till USD är$ 0.01591504 per SPLASH.

SPLASH rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 159,392, med ett cirkulerande utbud på 10.00M SPLASH. Under de senaste 24 timmarna handlades SPLASH mellan $ 0.01589131 (lägsta) och $ 0.01673543 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.051178, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00494731.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SPLASH med -0.79% under den senaste timmen och +9.56% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

SPLASH (SPLASH) Marknadsinformation

$ 159.39K
$ 159.39K$ 159.39K

--
----

$ 159.39K
$ 159.39K$ 159.39K

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för SPLASH är $ 159.39K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SPLASH är 10.00M, med ett totalt utbud på 10000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 159.39K.

SPLASH Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.01589131
$ 0.01589131$ 0.01589131
lägsta under 24-timmar
$ 0.01673543
$ 0.01673543$ 0.01673543
högsta under 24-timmar

$ 0.01589131
$ 0.01589131$ 0.01589131

$ 0.01673543
$ 0.01673543$ 0.01673543

$ 0.051178
$ 0.051178$ 0.051178

$ 0.00494731
$ 0.00494731$ 0.00494731

-0.79%

-1.66%

+9.56%

+9.56%

SPLASH (SPLASH) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på SPLASH till USD $ -0.00026981420028956.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på SPLASH till USD $ +0.0183366756.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på SPLASH till USD $ -0.0019616353.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på SPLASH till USD $ -0.01839608267439952.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.00026981420028956-1.66%
30 dagar$ +0.0183366756+115.22%
60 dagar$ -0.0019616353-12.32%
90 dagar$ -0.01839608267439952-53.61%

Prisförutsägelse för SPLASH

SPLASH (SPLASH) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SPLASH $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
SPLASH (SPLASH) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på SPLASH potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som SPLASH kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för SPLASH prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på SPLASH Price Prediction.

Vad är SPLASH (SPLASH)

SPLASH is a decentralized token built on the XRP Ledger (XRPL), designed as a liquidity-first experiment that strategically connects to the token $DROP. The project explores the power of automated market makers (AMMs) and arbitrage bots by seeding deep liquidity across SPLASH/DROP and SPLASH/XRP pools. At launch, 60% of the SPLASH supply was injected into the DROP/SPLASH pool alongside DROP worth approximately $30,000. The pairing leverages automated arbitrage opportunities to generate buy pressure across both assets.

Instead of following a conventional market-first approach with hype and promotion, SPLASH flips the model by prioritizing liquidity setup. The project aims to test how volume, visibility, and price action can be driven through market mechanics rather than manual trading. The core idea is that as DROP increases in value, arbitrage bots will buy SPLASH to balance the pools, creating a symbiotic relationship. This feedback loop benefits both tokens, helping to stabilize volatility while building stronger price floors.

SPLASH serves as a live case study in how deep liquidity design can support price discovery, reduce volatility, and organically grow volume and visibility on-chain.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

SPLASH (SPLASH) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om SPLASH

Hur mycket kommer 1 SPLASH att vara värd år 2030?
Om SPLASH skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella SPLASH-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:22:51 (UTC+8)

SPLASH (SPLASH) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om SPLASH

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2863
$0.2863$0.2863

+43.15%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1290
$0.1290$0.1290

+158.00%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0023421
$0.0023421$0.0023421

+234.58%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000018727
$0.0000018727$0.0000018727

+155.72%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1290
$0.1290$0.1290

+158.00%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004537
$0.00004537$0.00004537

+130.30%

FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0000252
$0.0000252$0.0000252

+68.00%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.