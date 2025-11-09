SPLASH Pris idag

Livepriset för SPLASH (SPLASH) idag är $ 0.01591504, med en förändring på 1.67% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SPLASH till USD är$ 0.01591504 per SPLASH.

SPLASH rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 159,392, med ett cirkulerande utbud på 10.00M SPLASH. Under de senaste 24 timmarna handlades SPLASH mellan $ 0.01589131 (lägsta) och $ 0.01673543 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.051178, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00494731.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SPLASH med -0.79% under den senaste timmen och +9.56% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

SPLASH (SPLASH) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 159.39K Volym (24H) -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 159.39K Cirkulationsutbud 10.00M Totalt utbud 10,000,000.0

