Speedrun Pris idag

Livepriset för Speedrun (SPEED) idag är $ 0.00043248, med en förändring på 3.27% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SPEED till USD är$ 0.00043248 per SPEED.

Speedrun rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 432,600, med ett cirkulerande utbud på 1.00B SPEED. Under de senaste 24 timmarna handlades SPEED mellan $ 0.00043037 (lägsta) och $ 0.00046111 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00101774, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0002333.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SPEED med +0.27% under den senaste timmen och -31.98% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Speedrun (SPEED) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 432.60K$ 432.60K $ 432.60K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 432.60K$ 432.60K $ 432.60K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Speedrun är $ 432.60K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SPEED är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 432.60K.