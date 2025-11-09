Livepriset för Speedrun idag är 0.00043248 USD.SPEED börsvärdet är 432,600 USD. Följ prisuppdateringar för SPEED till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Speedrun idag är 0.00043248 USD.SPEED börsvärdet är 432,600 USD. Följ prisuppdateringar för SPEED till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Speedrun (SPEED) idag är $ 0.00043248, med en förändring på 3.27% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SPEED till USD är$ 0.00043248 per SPEED.
Speedrun rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 432,600, med ett cirkulerande utbud på 1.00B SPEED. Under de senaste 24 timmarna handlades SPEED mellan $ 0.00043037 (lägsta) och $ 0.00046111 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00101774, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0002333.
I kortsiktigt resultat, rörde sig SPEED med +0.27% under den senaste timmen och -31.98% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Speedrun (SPEED) Marknadsinformation
$ 432.60K
$ 432.60K
--
--
$ 432.60K
$ 432.60K
1.00B
1.00B
1,000,000,000.0
1,000,000,000.0
Det aktuella börsvärdet för Speedrun är $ 432.60K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SPEED är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 432.60K.
Speedrun Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00043037
$ 0.00043037
lägsta under 24-timmar
$ 0.00046111
$ 0.00046111
högsta under 24-timmar
$ 0.00043037
$ 0.00043037
$ 0.00046111
$ 0.00046111
$ 0.00101774
$ 0.00101774
$ 0.0002333
$ 0.0002333
+0.27%
-3.27%
-31.98%
-31.98%
Speedrun (SPEED) Prishistorik USD
Under dagen var prisförändringen på Speedrun till USD $ 0. Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Speedrun till USD $ 0. Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Speedrun till USD $ 0. Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Speedrun till USD $ 0.
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ 0
-3.27%
30 dagar
$ 0
--
60 dagar
$ 0
--
90 dagar
$ 0
--
Prisförutsägelse för Speedrun
Speedrun (SPEED) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SPEED $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Speedrun (SPEED) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Speedrun potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Speedrun kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för SPEED prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Speedrun Price Prediction.
Vad är Speedrun (SPEED)
Speedrun (SPEED) is an AI-powered blockchain platform transforming real-world challenges into verifiable, reward-based experiences. Using AI moderation, proof validation, and behavior analytics, Speedrun ensures every task completed is authentic, safe, and transparent. The $SPEED token fuels this ecosystem — enabling payouts, governance, staking, and creator incentives. By merging artificial intelligence with on-chain logic, Speedrun bridges digital verification with real-life engagement, redefining how people earn, compete, and connect globally.
Speedrun (SPEED) is an AI-powered blockchain platform transforming real-world challenges into verifiable, reward-based experiences. Using AI moderation, proof validation, and behavior analytics, Speedrun ensures every task completed is authentic, safe, and transparent. The $SPEED token fuels this ecosystem — enabling payouts, governance, staking, and creator incentives. By merging artificial intelligence with on-chain logic, Speedrun bridges digital verification with real-life engagement, redefining how people earn, compete, and connect globally.
Hur mycket kommer 1 Speedrun att vara värd år 2030?
Om Speedrun skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Speedrun-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Speedrun idag?
Priset för Speedrun är idag $ 0.00043248. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Speedrun fortfarande en bra investering?
Speedrun förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i SPEED, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Speedrun?
Speedrun till ett värde av -- handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Speedrun?
Livepriset för SPEED uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Speedrun i den valuta du föredrar, besök SPEED Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Speedrun?
Priset på SPEED påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för SPEED på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret SPEED/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Speedruns kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Speedrun-priset att stiga i år?
Speedrun priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Speedrun (SPEED) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:43:56 (UTC+8)
